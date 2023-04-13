В Кремле ответили на решение Гааги о компенсациях "Нафтогазу"
Песков: Россия изучит решение Гааги о компенсации ущерба "Нафтогазу" из-за активов в Крыму
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Москва изучит решение гаагского суда о компенсации "Нафтогазу" в связи с потерей активов в Крыму, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава украинской компании Алексей Чернышов сообщил, что гаагский арбитражный трибунал обязал РФ заплатить "Нафтогазу" пять миллиардов долларов за ущерб, понесенный в связи с потерей крымских активов. Как пояснил суд, сумма определялась как справедливая рыночная стоимость активов компании до момента их потери
Песков отметил, что судебное разбирательство имело место и не является новым.
"Решение, вместе с тем, новое, нужно проанализировать", — сказал Песков.
По его словам, материалы изучат российские эксперты, защищающие права РФ в данном деле. Уже после этого будут приняты дальнейшие решения, добавил представитель Кремля.
https://1prime.ru/world/20230413/840361516.html
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