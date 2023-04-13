МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Москва изучит решение гаагского суда о компенсации "Нафтогазу" в связи с потерей активов в Крыму, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Суд обязал Россию заплатить Украине пять миллиардов долларов

Ранее глава украинской компании Алексей Чернышов сообщил, что гаагский арбитражный трибунал обязал РФ заплатить "Нафтогазу" пять миллиардов долларов за ущерб, понесенный в связи с потерей крымских активов. Как пояснил суд, сумма определялась как справедливая рыночная стоимость активов компании до момента их потери

Песков отметил, что судебное разбирательство имело место и не является новым.

"Решение, вместе с тем, новое, нужно проанализировать", — сказал Песков.

По его словам, материалы изучат российские эксперты, защищающие права РФ в данном деле. Уже после этого будут приняты дальнейшие решения, добавил представитель Кремля.