Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю
Минтруд США сообщил о росте числа заявок на пособие по безработице за неделю до 239 тысяч
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тысяч с показателя предыдущей недели, до 239 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показателя на уровне 232 тысяч заявок.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2,25 тысячи, до 240 тысяч, с уровня предшествовавшей недели в 237,75 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 апреля, сократилось на 13 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,81 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
https://1prime.ru/world/20230413/840363325.html
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