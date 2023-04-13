МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тысяч с показателя предыдущей недели, до 239 тысяч, сообщило министерство труда страны. Дефицит бюджета США в марте превысил прогнозы

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показателя на уровне 232 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2,25 тысячи, до 240 тысяч, с уровня предшествовавшей недели в 237,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 апреля, сократилось на 13 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,81 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.