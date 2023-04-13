МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В России, в отличие от экономически развитых стран Запада, произошло замедление роста цен, и это еще одна победа над Западом, пишет Bloomberg. "Это нельзя обратить вспять": США предрекли неминуемый крах

Как предупредило агентство, на дальнейшее снижение уровня инфляции и укрепление рубля может повлиять сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.

В Многие эксперты считают конфликт на Украине главной причиной повышения мировых цен на все: начиная с продуктов питания и заканчивая топливом, поскольку введенные из-за него международные санкции вызвали крупный ценовой шок.

Однако с момента начала СВО рост цен в России снизился почти до уровня Японии и стал куда ниже, чем в США и еврозоне, хотя во многих крупных экономиках инфляция до сих пор не стихает.

"В России она составила 3,5 процента в марте по сравнению с 11 процентов месяцем ранее, гласит опубликованная в среду статистика. Это одна пятая от прошлогоднего пика, причем впервые с 2020 года цифра опустилась ниже целевого показателя центрального банка в четыре процента", — отметило Bloomberg.

Резкий контраст с большинством остальных стран лишь подчеркивает устойчивость России и абсолютную неэффективность санкций, подытожило агентство.







