МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Несмотря санкции США и ЕС, Москва в 2022 году нарастила суммарный экспорт в страны Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности, поставки пшеницы в регион выросли почти в полтора раза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия с 12 апреля повысит пошлину на экспорт пшеницы

"Несмотря на введенные против России санкции и политическое давление, если не сказать шантаж, со стороны США и Евросоюза, по итогам прошлого года наш суммарный экспорт в государства ЛАКБ вырос на 3,8%", — заявил министр в статье для бразильской газеты "Фолья де Сан-Паулу" и для мексиканского журнала "Бузос".

"Увеличились поставки удобрений и нефтепродуктов. В 2022 году Россия нарастила экспорт пшеницы в Латинскую Америку и на Карибы на 48,8%, то есть практически в полтора раза", — добавил министр.

Кроме того, по словам Лаврова, России и странам Латинской Америки важно максимально задействовать взаимодополняемый характер их экономик.

"И у России, и у Латинской Америки есть свои конкурентные преимущества в контексте объективных процессов формирования многополярного миропорядка. Важно по максимуму задействовать взаимодополняемый характер наших экономик для выстраивания полноценных проектных, производственных, технологических альянсов, форсированного перехода на расчеты в национальных и альтернативных доллару и евро валютах", — заявил он.

Министр отметил, что для Москвы Латинская Америка и Карибский бассейн (ЛАКБ) – самоценное направление внешней политики. "Мы не хотим, чтобы ваш регион превратился в арену противоборства держав. Наше сотрудничество с латиноамериканцами строится на деидеологизированных, прагматичных подходах, не направлено против кого бы то ни было", — подчеркнул он.