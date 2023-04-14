МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с главой минфина США Джанет Йеллен ужесточение санкций против РФ и финансовую помощь для восстановления Украины. СМИ: G7 может ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

"Во время встречи с Джанет Йеллен мы говорили об ужесточении санкций против агрессора и о финансовой помощи для восстановления Украины", — написал Шмыгаль в Twitter.

Ранее замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе форума о партнерстве США-Украина пообещала, что американцы будут поддерживать восстановление Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.