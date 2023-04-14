МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций, заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс. СМИ: G7 может ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

"Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет еще один пакет", — заявила МакГиннесс в интервью телеканалу CNBC.

Как отметила еврокомиссар, Евросоюз должен быть уверен, что Россия не сможет найти способы обойти санкции.

Ранее газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщала, что ЕС планирует обсудить новый пакет санкций против РФ сразу после Пасхи, которую католики отметили 9 апреля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.