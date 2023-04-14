МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Банковская система США столкнулась с серьезным вызовом и движется к коллапсу, заявил в беседе с Fox Business профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

Согласно его прогнозу, "США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию".

Рубини считает, что проблема кроется в региональных банках, выдающие кредиты по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу, включая малые и средние компании. В связи с крахом Silicon Valley Bank банки меньшего масштаба усложнят процесс получения кредитов, и из-за этого, по его мнению, в Соединенных Штатах "начнется кредитный кризис".

Экономист предупредил, что грядущий кризис "значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше", и добавил, что США сталкиваются "с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы".

При этом, отвечая на вопрос о признаках, которые могли бы указать, что рынок "достиг дна", Рубини заявил, что "самое худшее еще впереди".