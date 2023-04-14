МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Инициатива Евросоюза по финансированию восстановления Украины за счет замороженных активов России связана с большими трудностями и скорее всего обречена на провал, пишет немецкая Die Welt. Юрист дала оценку планам ЕС использовать российские активы для инвестиций

Издание отмечает, что на сегодняшний день даже неизвестно, где конкретно находятся резервы Банка России, составляющие львиную долю замороженных средств — около €300 миллиардов. Эти активы, подчеркивается в статье, распределены по большому количеству счетов, связь которых с Россией трудно установить.

"Похоже, охота за сокровищами Набиуллиной в Европе окажется сложнее, чем изначально предполагалось", — констатирует издание.

Но даже если Брюссель найдет эти деньги, то, как считают авторы статьи, Евросоюз все равно вряд ли сможет их использовать для восстановления Украины.

"Политическая воля для этого есть. Но юридические преграды высоки. В одном неопубликованном документе, который попал в руки Welt, Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные резервы нельзя трогать, потому что однажды, когда боевые действия закончатся, их нужно будет возвращать России", — говорится в материале.



При этом сообщается, что некоторые европейские чиновники предлагают замороженные российские деньги инвестировать и передавать Украине доходы передавать Украине. "Но что случиться, если Евросоюз потерпит убытки, чего нельзя исключать? " — задается вопросом издание.