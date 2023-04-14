ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Финляндии замедлилась с 8,8% в феврале до 7,9% в марте из-за снижения цен на бензин, дизтопливо и умеренного роста цен на электроэнергию, сообщает в пятницу статистическое ведомство страны. "Остается только молиться". Херш сделал Германии предупреждение

Потребительские цены в марте выросли больше всего за счет повышения средней процентной ставки по жилищным и потребительским кредитам, цен на электроэнергию.

Согласно предварительным данным Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), уровень инфляции в еврозоне в марте составил 6,9% (в феврале 8,5%), соответствующий показатель для Финляндии в марте составил 6,7%, информирует финское статистическое ведомство.

Ранее ведомство сообщало о том, что уровень инфляции в Финляндии в феврале ускорился до 8,8% с 8,4% месяцем ранее, это было вызвано, например, повышением средней процентной ставки по жилищным кредитам и ростом цен на централизованное теплоснабжение, потребительские цены в феврале также выросли за счет роста цен на электроэнергию.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.