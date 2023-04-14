МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Украина с финансовой точки зрения не существует, конфликт вокруг страны закончится, как только Вашингтон и Брюссель прекратят содержать Киев, считает венгерский премьер Виктор Орбан. В Венгрии заявили, что не будут менять позицию по украинскому конфликту

"По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна", — заявил он в эфире радио Kossuth.

По словам премьера, Европа тратит на содержание Киева "огромные суммы", оплачивая украинские счета, пенсии, медицину и образование. На этом фоне европейская экономика сталкивается с нехваткой десятков миллиардов долларов, это не может длиться вечно, подчеркнул Орбан.

Политик заявил, что Украина уже не способна сама себя финансировать, поэтому сейчас встает вопрос о том, будет Запад ее содержать или нет.