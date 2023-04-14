Россия ждет возобновления полноценного сотрудничества со Всемирным банком
Директор Маршавин: Всемирный банк со временем вернется к полноценной работе с Россией
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк в будущем возобновит полноценное взаимодействие с Россией, считает исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе ВБ Роман Маршавин.
Он напомнил в беседе с РИА Новости, что организация в прошлом году приостановила большинство совместных с РФ инициатив.
По словам Маршавина, Россия уже давно не зависит от кредитов организации, выступая сейчас в качестве донора знаний и ноу-хау и оказывая прямую и косвенную поддержку своим партнерам.
"Мы исходим из того, что со временем банк вернется к полноценному взаимодействию с нашей страной", — заявил исполнительный директор.
Некоторые акционеры и сотрудники ВБ надеются, что новый кандидат на должность президента банка Аджай Банге будет придерживаться сбалансированной политики и не допускать политизации в работе организации, рассказал Маршавин.
России пока не выпала возможность пообщаться с Бангой, встреча может пройти до его собеседования с совдиром, добавил он.
https://1prime.ru/world/20230414/840370504.html
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