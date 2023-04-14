МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк в будущем возобновит полноценное взаимодействие с Россией, считает исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе ВБ Роман Маршавин. Банкир рассказал об участии России в реформе Всемирного банка

Он напомнил в беседе с РИА Новости, что организация в прошлом году приостановила большинство совместных с РФ инициатив.

По словам Маршавина, Россия уже давно не зависит от кредитов организации, выступая сейчас в качестве донора знаний и ноу-хау и оказывая прямую и косвенную поддержку своим партнерам.

"Мы исходим из того, что со временем банк вернется к полноценному взаимодействию с нашей страной", — заявил исполнительный директор. Представитель России во Всемирном банке оценил объективность организации

Некоторые акционеры и сотрудники ВБ надеются, что новый кандидат на должность президента банка Аджай Банге будет придерживаться сбалансированной политики и не допускать политизации в работе организации, рассказал Маршавин.

России пока не выпала возможность пообщаться с Бангой, встреча может пройти до его собеседования с совдиром, добавил он.