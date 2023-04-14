ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Акционеров Всемирного банка беспокоят проблемы финансового сектора США, заявил РИА Новости исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

"Эта тема действительно беспокоит акционеров Всемирного банка, хотя на устойчивости самого Всемирного банка банковский кризис в случае его наступления не скажется", — сообщил он, комментируя возможное влияние банкротства банков в США на мировую экономику.

Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, отметил, что модель работы Всемирного банка отличается от модели работы коммерческих кредитных организаций. "Безусловно, может резко вырасти спрос на ресурсы Всемирного банка со стороны заемщиков, как это произошло во время кризиса 2008 года. Именно поэтому банк пытается найти дополнительные внутренние ресурсы, чтобы помочь своим клиентам при ухудшении макроэкономической ситуации", — добавил он.

"Для многих беднейших стран, особенно находящихся в состоянии гражданской войны или сталкивающихся с проявлениями терроризма, Группа Всемирного банка является единственным источником финансовой помощи", — отметил Маршавин. Россия ждет возобновления полноценного сотрудничества со Всемирным банком

Он также рассказал, что Российской делегации не создают препятствий во время проведения собраний Бреттон-Вудских институтов.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.