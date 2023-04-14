МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Господство доллара в мире подходит к концу: к конфронтации Вашингтона с Пекином и использованию США статуса доллара как оружия против России добавилось намерение стран БРИКС принять единую валюту для расчетов друг с другом, пишет обозреватель Almasry Alyoum Мохаммед Камаль. СМИ: Россия одержала еще одну победу над Западом

Обозреватель процитировал слова экс-президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе заявил, что "доллар рушится, и скоро он не будет мировым стандартом валюты, и это станет нашим крупнейшим поражением за 200 лет, поскольку оно лишит Соединенные Штаты статуса великой державы". Речь политика связана с усиливающимся в последнее время явлением, которое называется "дедолларизацией", отметил Камаль.

Ранее американская валюта поддерживалась золотом, напомнил он. Но в семидесятых годах президент Никсон вывел Соединенные Штаты из золотого стандарта. Поэтому за последние 50 лет больше не существовало твердых активов, поддерживающих доллар. Его привилегированное положение сохранялось благодаря другим факторам, и в том числе феноменом "нефтедоллара". Он заключается в обязательстве ряда стран — экспортеров нефти продавать энергоноситель только в долларах, а не в какой-либо другой валюте.

Но в последнее привилегированное положение доллара пошатнулось, отметил публицист. Основной причиной стал кризис вокруг Украины, в ходе которого Соединенные Штаты использовали статус своей валюты в качестве оружия против России, заморозив ее денежные резервы в американских банках и исключив из SWIFT. Такая политика вызвала у многих стран мира справедливые опасения, что они будут подвергнуты таким же финансовым санкциям в случае противостояния с Вашингтоном. А союз стран Запада с США в рамках этих ограничительных мер вынудил их искать альтернативу не только доллару, но и другим валютам.

Сейчас все чаще звучат разговоры о возможном крахе "нефтедолларовой" системы в свете новостей о договоренностях между Китаем и Саудовской Аравией, которые позволят двум странам осуществлять экспорт нефти в валюте, отличной от доллара, и дадут возможность использовать китайский юань. Многие эксперты метафорически назвали это явление "нефте-юанем". "Это нельзя обратить вспять": США предрекли неминуемый крах

За последние месяцы также произошло много событий, которые способствуют отказу от доллара: расширение покупок золота многими странами мира в качестве альтернативного резерва, китайско-российское соглашение об урегулировании торговых операций в местных валютах, заявление Владимира Путина об использовании юаня для торговых расчетов между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. А также соглашение между Китаем и Бразилией об использовании юаня и бразильского реала в торговых сделках между ними и применение индийской рупии в качестве альтернативной валюты доллару в сделках Индии с более чем 18 странами.

Однако самым большим событием остается заявление группы стран БРИКС (в которую входят Китай, Россия, Индия, Бразилия и Южная Африка — Прим. ред.) о том, что они обсудят принятие единой валюты для ведения дел друг с другом на следующем саммите группы в августе. Это наводит на размышления, принимая во внимание тот факт, что Саудовская Аравия (одна из основ нефтедолларовой системы) и Мексика (основной торговый партнер Соединенных Штатов и их промышленной экспансии) также заявили о своих намерениях подать заявки на членство в группе БРИКС, отметил Камаль.

"И, хотя пока на горизонте нет единой валюты, которая могла бы полноценно заменить доллар, несомненно одно: политика отказа от "американца", которая уже начинается во многих странах, подобна "идеальному шторму". В ближайшем будущем он окажет значительное влияние на мировую экономику и экономику США в частности", — заключил журналист.

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