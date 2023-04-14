ПАРИЖ, 14 апр — ПРАЙМ. Национальный институт статистики Франции (Insee) пересмотрел предварительные данные инфляции в стране в сторону увеличения, она составила 5,7% за год по итогам марта, согласно отчету организации, опубликованному в пятницу. Французы стали совершать меньше покупок в супермаркетах

"Инфляция в марте составила 5,7% (за год на конец месяца — ред.), а не 5,6%, как сообщалось ранее, спровоцированная резким ростом цен на продовольственные товары", — говорится в отчете.

Отмечается, что инфляция все же существенно замедлилась по сравнению с цифрами месяцем ранее — 6,3%, что связано с замедлением роста цен на энергию. Этот показатель составил 4,9% после 14,1% по итогам февраля. Зато цены на продовольствие продолжают расти — годовая продовольственная инфляция составила 15,9% после 14,8% месяцем ранее. Дорожают, в основном, овощи и фрукты, хлеб и злаковые, мясо, сыр и шоколад.

Согласно исследованию аналитического центра Circana Institute, с повышением цен французы сократили объем покупок в крупных торговых сетях — на 5% в прошлом квартале. Во Франции вынесут итоговое решение по пенсионной реформе

В начале марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о новых мерах защиты французов от продовольственной инфляции, которые будут действовать до июня. Власти потребовали от крупных ритейлеров установить "антиинфляционный квартал", начиная с марта.

Власти Франции ранее также объявили о создании так называемой "антиинфляционной продуктовой корзины" — набора из порядка пятидесяти наименований товаров первой необходимости, который крупные супермаркеты обязуются продавать по прежним ценам.