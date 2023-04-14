ЦЮРИХ, 14 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Швеции за счет снижения темпов роста цен на энергоносители по итогам марта замедлилась до 8%, месяцем ранее было 9,4%, сообщило в пятницу Статистическое управление королевства. Die Welt: Европе придется вернуть замороженные российские активы

"Уровень инфляции согласно CPIF (индексу потребительских цен с фиксированной процентной ставкой – ред.), в марте (за год на конец месяца — ред.) составил 8,0%. Это меньше, чем в феврале, когда он составлял 9,4%", — говорится в сообщении ведомства.

Представитель управления Карл Мортенссон заявил, что снижение уровня инфляции "частично объясняется замедлением роста цен на энергоносители". Сообщается, что стоимость электроэнергии падает третий месяц подряд, а в марте цены на нее снизились на 2,2%.

Одновременно сообщается, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 19,7% за последний год и на 1,2% с февраля.

Инфляция в Швеции за прошлый год впервые за 30 лет превысила 10%. В начале прошлого месяца Центральный банк Швеции (Риксбанк) объявил о повышении учётной ставки на 0,5 процентного пункта – до 3% — для снижения и стабилизации инфляции в пределах целевого уровня.