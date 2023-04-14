МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В основе устойчивости экономики — ее рыночный характер. Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране. Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаемся открытыми. В том числе — для инвесторов и участников глобальной торговли", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".