Россия остается открытой для инвесторов, заявил Мишустин
Мишустин: Россия остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В основе устойчивости экономики — ее рыночный характер. Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране. Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаемся открытыми. В том числе — для инвесторов и участников глобальной торговли", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
https://1prime.ru/world/20230414/840373662.html
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