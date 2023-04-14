МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 19 по 25 апреля включительно вырастет до 5759,5 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 2480,7 рубля, на экспорт кукурузы — до 3729,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Россия в полтора раза нарастила объемы экспорта пшеницы в Латинскую Америку

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 283,9 доллара за тонну, на ячмень — при цене 212,9 доллара, на кукурузу — при цене 234,7 долларов за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 12 апреля включительно составляет 5339,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 1646,7 рубля, кукурузы — 3185,7 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.