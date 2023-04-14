БРАТИСЛАВА, 14 апр — ПРАЙМ. Словакия предложила запустить механизм в рамках Европейского союза, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок, сообщил в пятницу словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан. В Польше будут расследовать мошенничество с поставками украинского зерна

В четверг минсельхоз Словакии сообщал, что Влчан обсудит со своими коллегами из Польши, Венгрии, Чехии, Болгарии и Румынии вопрос импорта дешевого зерна с Украины на европейский рынок.

"Я рад, что эти страны поддержали инициативу Словакии о том, чтобы был создан единый европейский инструмент, с помощью которого украинская пшеница могла бы быть выкуплена напрямую правительством Украины", — сказал Влчан журналистам по итогам переговоров.

По его мнению, решить этот вопрос возможно также в рамках Всемирной продовольственной программы. Таким образом, украинская пшеница оставалась бы на Украине, за пределами ЕС.

Он также сообщил, что Польша и Венгрия предложили ввести временные квоты на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины на европейский рынок. Обе эти инициативы будут обсуждаться на ближайшем заседании министров сельского хозяйства Евросоюза.

В четверг министерство сельского хозяйства Словакии сообщило, что не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности идет о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы, о проверке которой сообщалось ранее. Был также введен строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины.

В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ.

Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".