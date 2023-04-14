МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в апреле вырос до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов, сообщается на сайте университета. Розничные продажи в США снизились за март на один процент

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне марта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, также вырос до 68,6 пункта с 66,3 пункта в марте при прогнозе в 67,3 пункта. Индекс экономических ожиданий увеличился до 60,3 пункта с 59,2 пункта в марте, хотя аналитики прогнозировали рост лишь до 60 пунктов.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.