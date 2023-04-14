БРЮССЕЛЬ, 14 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия "уделила внимание" обеспечению поставок минеральных удобрений из России, а также делает все возможное для экспорта продовольствия из Украины, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель ЕК. СМИ раскрыли, на что идет польский бизнес ради ввоза зерна с Украины

"Мы не жалеем сил для обеспечения поставок продовольствия из Украины остальному миру, а также уделили внимание тому, чтобы наши санкции не затрагивали сельскохозяйственный экспорт из России", — сказал он.

Представитель ЕК добавил, что коридоры солидарности, по которым пищевая продукция вывозится из Украины не только через Черное море в рамках зерновой сделки, оказались крайне успешными.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В Кремле заявили, что перспективы "зерновой сделки" не такие уж хорошие

При этом вывоз украинского продовольствия в Европу регулярно вызывает возмущение у местных фермеров. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме заместителю генсекретаря по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".