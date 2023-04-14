ТАШКЕНТ, 14 апр — ПРАЙМ. Узбекистан непременно должен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках стратегии по удвоению экспорта республики, заявил в пятницу президент страны Шавкат Мирзиеев. Импортерам одежды и парфюмерии в Узбекистан снизят пошлины

По данным президентской пресс-службы, 14 апреля Мирзиеев ознакомился с презентацией о ходе и перспективах процесса вступления в ВТО.

"На совещании глава государства подчеркнул, что наша страна должна непременно вступить в ВТО, и отметил экономическую значимость этой задачи", — говорится в сообщении.

Глава государства дал поручения по гармонизации национального законодательства исходя из соглашений ВТО, приведению процедур и стандартов в соответствие с международными требованиями.

"В ближайшие три года мы планируем удвоить экспорт готовой продукции. Единственный способ добиться этого — стать членом Всемирной торговой организации. Это позволит наладить систему справедливой торговли со 164 странами и обрести стабильные рынки", — приводит слова Мирзиеева его пресс-служба.

Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных консультантов, формирования рабочих групп, системного взаимодействия всех министерств и посольств в процессе вступления в ВТО, добавили в пресс-службе.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня прошлого года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.