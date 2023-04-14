МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Африке очень нужны российские финансовые технологии, но внедрять их необходимо вместе с развитием общего товарооборота, который составил за прошлый год лишь 18 миллиардов долларов, заявила РИА Новости генеральный директор камерунской компании MSMI Одри Шико. Российскому бизнесу посоветовали активнее идти в Африку

"Конечно, Африка остро нуждается в самых разных финансовых технологиях из России. Ведь Запад нам в них отказывает, поскольку по-прежнему руководствуется колониальным мышлением и не заинтересован в технологическом развитии континента",- сказала она в ходе работы международного IT-форума "Россия-Африка: цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", проходящего в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Но заниматься внедрением цифровых финансовых технологий, по ее словам, надо одновременно с налаживанием всего спектра торгово-экономических отношений между Африкой и Россией.

"Зачем, в конце концов, нужны современные мобильные приложения, удаленное оформление кредитов, покупок, если по всем этим "сетям" не двигаются деньги, товары?",- заметила она.

Товарооборот же между Россией и Африкой, напомнила эксперт, составил за 2022 год всего 18 миллиардов долларов. "А ведь нам есть, что друг другу предложить",- подчеркнула Шико.

Для этого, по ее мнению, Россия должна активнее идти в Африку. "Пока это делается очень медленно. Причем, развивать торгово-экономическое сотрудничество Москве надо не только с теми африканскими странами, с которой у нее хорошие отношения, а со всеми 54 государствами континента, представляющими 1,3 миллиарда человек",- заключила она.