Намибия выразила интерес в привлечении российских инвестиций
Глава минфина Намибии Шиими заявил об интересе страны к российским инвестициям
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ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Намибия заинтересована в привлечении российских инвестиций в различные сферы, включая энергетику, заявил РИА Новости министр финансов африканского государства Липумбу Шиими.
"Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности", — сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Шиими подчеркнул, что власти африканской страны заинтересованы в привлечении российских инвестиций в различные сферы экономики Намибии.
"Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику. Мы верим, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, у нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии", — добавил министр.
https://1prime.ru/world/20230414/840380071.html
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