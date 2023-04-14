ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Намибия заинтересована в привлечении российских инвестиций в различные сферы, включая энергетику, заявил РИА Новости министр финансов африканского государства Липумбу Шиими. Эксперт заявила о необходимости внедрения в Африке российских финтехнологий

"Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности", — сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

Шиими подчеркнул, что власти африканской страны заинтересованы в привлечении российских инвестиций в различные сферы экономики Намибии.

"Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику. Мы верим, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, у нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии", — добавил министр.