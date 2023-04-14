Намибия поддержит новые инструменты стимулирования мировой торговли
Глава минфина Намибии Шиими заявил о поддержке новых инструментов стимулирования мировой торговли
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ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Намибия поддержит новые инструменты стимулирования мировой торговли, заявил РИА Новости министр финансов страны Липумбу Шиими, комментируя возможность перехода на расчеты в национальных валютах.
"Если вы можете находить новые инструменты стимулирования иностранной торговли, стимулирования мировой торговли, мы это поддержим", — сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря об отношении Намибии к возможности перехода на торговлю в национальных валютах.
https://1prime.ru/world/20230414/840380270.html
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