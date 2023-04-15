МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет. Доллар и юань выросли к рублю

"Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах", — сказал Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане. Мероприятие ассоциация транслировала в своих соцсетях.

Как заявил Трамп, экономика США разрушается, инфляция в стране неконтролируемая, а снаружи Штаты окружают недружественные союзы. "Россия вступает в союз с Китаем, немыслимо. Саудовская Аравия, отличные люди, вступает в союз с Ираном. Китай-Россия, Иран-Северная Корея формируют разрушительные коалиции", — сказал Трамп.

Трамп пообещал не допустить проблем в руководстве США, если победит на выборах в 2024 году.