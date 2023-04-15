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2023
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Инфляция в Аргентине набрала за первый квартал 21,7 процента
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Инфляция в Аргентине в марте составила 7,7%, за первые три месяца набрав 21,7%, сообщил Национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 7,7% в марте по... ПРАЙМ, 15.04.2023
экономика, мировая экономика, новости, аргентина, инфляция, рост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в марте составила 7,7%, за первые три месяца набрав 21,7%, сообщил Национальный институт статистики.
"Потребительские цены выросли на 7,7% в марте по отношению к февралю и на 104,3% в годовом выражении. За первый квартал цены выросли на 21,7%", — отмечается в докладе.
Больше всего подскочили цены на услуги образования (29,1%) из-за начала учебного года, на одежду и обувь (9,4%), на продукты питания (9,3%).
Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она составит 110%.
В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.