МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в марте составила 7,7%, за первые три месяца набрав 21,7%, сообщил Национальный институт статистики. Инфляция в Швеции замедлилась по итогам марта

"Потребительские цены выросли на 7,7% в марте по отношению к февралю и на 104,3% в годовом выражении. За первый квартал цены выросли на 21,7%", — отмечается в докладе.

Больше всего подскочили цены на услуги образования (29,1%) из-за начала учебного года, на одежду и обувь (9,4%), на продукты питания (9,3%).

Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она составит 110%.

В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.