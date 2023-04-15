МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. США в сентябре направят Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка, сообщил государственный департамент США. В США объяснили, почему Европа не сможет выполнить данные Украине обещания

"США предоставили правительству Украины 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре", — говорится в распространенном сообщении ведомства.