США направят Украине в сентябре 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки
Госдеп сообщил, что США осенью направят Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. США в сентябре направят Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка, сообщил государственный департамент США.
"США предоставили правительству Украины 18 миллиардов долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Дополнительные 4,9 миллиарда долларов будут доступны в сентябре", — говорится в распространенном сообщении ведомства.
https://1prime.ru/world/20230415/840381218.html
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