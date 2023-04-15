МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. БРИКС получила очередную возможность укрепить свое положение в мире, потеснив позиции США и их союзников, пишет издание Asia Times. Тунис изучает возможность присоединения к БРИКС

Как утверждается в материале, в настоящее время страны-члены БРИКС разрабатывают механизмы, способные заменить американскую национальную валюту и уничтожить гегемонию Соединенных Штатов.

Вместе с тем отмечается, что на текущий момент суммарный объем ВВП стран-участниц БРИКС составляет 31,5% от общемирового, тогда как доля государств G7 — 30%.

Согласно экспертным прогнозам, которые приводятся в статье, к концу нынешнего десятилетия доля стран БРИКС в мировом ВВП увеличится до 50%. При этом отмечается, что двусторонняя торговля между государствами развивается семимильными шагами, а конфликт на Украине сыграл важную роль в сближении государств.