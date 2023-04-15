МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Политика Евросоюза побуждает все больше стран последовать примеру Великобритании и выйти из Евросоюза. По данным букмекерского сайта OddsChecker, Италия, Греция и Франция — главные следующие кандидаты на выход из ЕС, пишет Daily Express. Названа угроза от сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ для Евросоюза

Издание отмечает, что сегодня уже многие страны-участницы объединения выражают недовольство политикой Евросоюза и стремление идти своим путем. Однако Еврокомиссия не замечает проблему и только обостряет ситуацию, вводя дополнительные миграционные квоты, накаляющие настроения в обществе. При этом впереди, подчеркивают авторы статьи, уже отчетливо видны контуры масштабного экономического кризиса.

Ссылаясь на экспертные заключения, издание пишет, что в 2023 году из состава Евросоюз могут выйти Франция, Италия и Греция. Причем на выход Италии, отмечают авторы, сегодня уже начинают делать ставки в букмекерских конторах.