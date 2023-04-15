КИШИНЕВ, 15 апр — ПРАЙМ. Запад посадил Молдавию на кредитно-грантовую иглу в обмен на отказ от суверенитета, заявил в интервью РИА Новости кандидат в главы (башкан) Гагаузской автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. Молдавию призвали готовиться к разрыву контракта с "Газпромом"

Молдавия в рамках финансовой помощи от Евросоюза получила в начале апреля грант на сумму 10 миллионов евро, еще 40 миллионов евро будут выплачены в виде займов в начале мая, заявил ранее официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри. Кроме того, председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе недавнего визита в Кишинев подчеркнул, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро "для укрепления ее устойчивости". Финансовая помощь со стороны ЕС начала поступать после того, как Кишинев выполнил политические условия, согласованные с Евросоюзом.

"Гагаузия… волей-неволей подвержена негативным последствиям внешней и внутренней политики официального Кишинева. Центральные власти посадили Молдову на кредитно-грантовую иглу и, мало того, что за кредиты будут расплачиваться будущие поколения, так еще и в обмен на эти "услуги" международные кредиторы требуют выполнения условий, лишающих нас суверенитета", — сказал политик.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. Жители Молдавии стали потреблять меньше газа из-за высоких тарифов

Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.