МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Европейская комиссия отклонила просьбу Польши об отмене штрафов за нарушения в судебной сфере, теперь Варшаве предстоит заплатить огромную сумму за просроченные долги, сообщила RMF FM. СМИ: в МВФ предупредили о приближении "цикла судного дня"

Еще в 2021 году Суд ЕС обязал Польшу приостановить применение законов, которые касаются полномочий непризнанной Дисциплинарной палаты Верховного суда. До тех пор, пока требование не будет выполнено, на республику наложили штраф в один миллион евро в день.

В ноябре прошлого года польские власти попросили ЕК прекратить взимать эту сумму, аргументируя свое требование вступившей в силу поправкой к закону о Верховном суде.

Еврокомиссия сочла приведенные в ходатайстве факты недостаточными и отклонила запрос. Однако за те пять месяцев, которые понадобились ведомству для изучения письма, Польша не получала требований об оплате долга.

В апреле отправка требований возобновилась, а сумма просроченных штрафов, которые скопились за это время, могла достигнуть 150 миллиардов евро, сообщило издание.

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