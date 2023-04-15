ВАРШАВА, 15 апр — ПРАЙМ. Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики. Венгрия ужесточит контроль зерна, поступающего с Украины

В субботу в Варшаве состоялось заседание кабмина Польши, где министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс изложил текущие проблемы, связанные с притоком сельхозпродукции с Украины.

"Министр сельского хозяйства и развития села изложил текущие проблемы, связанные с притоком сельхозпродукции с Украины. Члены Совета министров под председательством премьер-министра Матеуша Моравецкого обсудили возможные решения и формальные действия, которые Польша может предпринять для защиты польских фермеров и потребителей. Также обсуждены возможные меры по стабилизации сельскохозяйственного рынка", — говорится в сообщении.

По итогам заседания Совет министров "уполномочил министра сельского хозяйства и развития села и министра развития и технологий издать соответствующие законодательные акты в области защиты польского аграрного рынка от дестабилизации, в том числе временного запрета на импорт агропродовольственных товаров с Украины".

Отмечается, что соответствующие министры "находятся в постоянном контакте с властями Украины для решения сложной ситуации, связанной с дестабилизацией на аграрном рынке".

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.