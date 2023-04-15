МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс указал на "тревожные" признаки того, что США теряют влияние на международной арене. Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение

По его словам, мир все больше начинает признавать происходящую фрагментацию.

"И что еще более тревожно, я думаю, что растет ощущение того, что наш фрагмент может быть не лучшим, с чем можно ассоциироваться", — заявил Саммерс агентству Bloomberg на полях конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Он отметил, что сближение ближневосточных стран, России и Китая стало признаком "огромной проблемы" для Соединенных Штатов, которые сейчас выглядят "немного одиноко".

Кроме того, экс-министр заявил, что если Бреттон-Вудская валютная система не покажет серьезных результатов во всем мире, ей могут найти альтернативу. Именно поэтому МВФ и структуры Всемирного банка останутся в центре внимания еще долгое время, добавил он.