Экс-министр финансов США Саммерс: Штаты теряют влияние в мире из-за союза России и Китая
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Экс-глава американского Минфина Лоуренс Саммерс указал на "тревожные" признаки того, что США теряют влияние на международной арене.
По его словам, мир все больше начинает признавать происходящую фрагментацию.
"И что еще более тревожно, я думаю, что растет ощущение того, что наш фрагмент может быть не лучшим, с чем можно ассоциироваться", — заявил Саммерс агентству Bloomberg на полях конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Он отметил, что сближение ближневосточных стран, России и Китая стало признаком "огромной проблемы" для Соединенных Штатов, которые сейчас выглядят "немного одиноко".
Кроме того, экс-министр заявил, что если Бреттон-Вудская валютная система не покажет серьезных результатов во всем мире, ей могут найти альтернативу. Именно поэтому МВФ и структуры Всемирного банка останутся в центре внимания еще долгое время, добавил он.
https://1prime.ru/world/20230415/840384869.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.