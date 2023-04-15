ПАРИЖ, 15 апр — ПРАЙМ. Нидерланды на этой неделе выделили 40 млн евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров, сообщила в субботу министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер. Нидерланды построят крупнейший завод по производству водорода в море

"На этой неделе мы направили 40 миллионов евро на программу по обеспечению экономической устойчивости группы Всемирного банка (IFC). Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность", — написала Шрайнемахер в своём Twitter.

Ранее голландский министр сообщила, что Нидерланды также сделают новый взнос в размере 60 миллионов евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).

В начале апреля правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО.