Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров
Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу ВБ по поддержке украинских фермеров
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ПАРИЖ, 15 апр — ПРАЙМ. Нидерланды на этой неделе выделили 40 млн евро на программу Всемирного банка для поддержки украинских фермеров, сообщила в субботу министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер.
"На этой неделе мы направили 40 миллионов евро на программу по обеспечению экономической устойчивости группы Всемирного банка (IFC). Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность", — написала Шрайнемахер в своём Twitter.
Ранее голландский министр сообщила, что Нидерланды также сделают новый взнос в размере 60 миллионов евро в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).
В начале апреля правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО.
https://1prime.ru/world/20230415/840385557.html
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