МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Инвестиции из США послужат стартом для восстановления украинской экономики, для чего стороны разрабатывают аналог "плана Маршала", сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в видео, опубликованном в его телеграм-канале. СМИ: Швейцария предоставит Украине помощь на 1,7 миллиарда долларов

"Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге "плана Маршала" для Украины, о трансформации экономики", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что прямые иностранные инвестиции, особенно из США, заложат основу для трансформации украинской экономики. Также премьер подчеркнул отдельно, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличения военной помощи для контрнаступления украинской армии.

Он подчеркнул срочность получения украинскими военными необходимого вооружения вооружения украинскими военными, в частности ракет большей дальности.

В декабре прошлого года Шмыгаль сообщил о подписании Киевом соглашения о "привилегиях и иммунитетах" с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое поможет разработать план восстановления страны. По его словам, ранее ОЭСР была соисполнителем "плана Маршала" и теперь помогает в разработке плана восстановления Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.

По мнению экспертов, наибольшую озабоченность вызывает риск невозврата Украиной заемных средств, несмотря на обещания ее "спонсоров" не допустить дефолта по кредитным обязательствам, в том числе перед Всемирным банком.