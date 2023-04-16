МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что рост валового внутреннего продукта Туркменистана за первые три месяца 2023 года составил 6,2%, сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ). Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП в текущем году

Об этом глава государства сказал на заседании туркменского правительства по видеосвязи, посвященном итогам социально-экономического развития страны за первый квартал 2023 года.

"Обращаясь к участникам заседания, глава Туркменистана с удовлетворением отметил, что, согласно итогам первого квартала текущего года, страна развивается в соответствии с принятыми программами, в целом темп роста ВВП с начала года держится на уровне 6,2%" — говорится в сообщении ТДХ.

На заседании было сообщено, что план добычи нефти выполнен на 101,9%, переработки нефти – на 103,6%, производству бензина – на 104,5%, дизельного топлива – на 108,6%, полипропилена – на 104,5%. Также, было подчеркнуто, что за отчётный период план добычи природного и попутного газа выполнен на 104,5%, а экспорта "голубого топлива" — на 102,8%.

На расширенном заседании кабинета министров Туркменистана в феврале этого года, президент Сердар Бердымухамедов поручил правительству довести в 2023 году рост ВВП страны до 6,5%.