ТОКИО, 15 апр — ПРАЙМ. Страны G7 договорились о сокращении выхлопов CO2 от своего автомобильного парка к 2035 году до половины уровня 2000 года, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи министров окружающей среды, энергетики и климата стран G7. Министры G7 обсудили "непредсказуемость" поставок газа из России

"Мы отмечаем возможность коллективного сокращения по меньшей мере до 50% выхлопов СО2 от парка автомобилей G7 к 2035 году или ранее по сравнению с уровнем 2000 года как половины пути к достижению нулевых выбросов", — говорится в заявлении. При этом представили "семерки" подчеркнули важность сокращения эмиссии от парка автомобилей, а также внедрения автомобилей с нулевой эмиссией, инфраструктуры для зарядки и устойчивого углероднонейтрального топлива.

В области судоходства страны G7 пообещали "поддержать учреждение как минимум 14 зеленых судоходных коридоров с участием стран G7 к середине десятилетия и создание зеленых коридоров в мире для повышения сокращения выбросов парниковых газов за счет использования судов с нулевым и близким к нулевому уровню выброса и развития декарбонизированных портов".

Кроме того, в качестве поддержки выработанных Международной организацией гражданской авиации долгосрочных целей достижения нулевой эмиссии в мировой авиаотрасли к 2050 году страны договорились внедрять соответствующие технологии в самолетостроение, а также оборудование и инфраструктуру аэропортов.

Двухдневная встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии.

Кроме министров стран-членов "семерки" на встречу также были приглашены представители Индии, председательствующей в АСЕАН Индонезии и ОАЭ, председательствующих на 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Также были приглашены представители Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Организации экономического сотрудничества и развития, МАГАТЭ, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Международного делового совета по устойчивому развитию.