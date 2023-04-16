Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане
ВПП ООН приостановила работу в Судане после гибели трех своих сотрудников
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ООН, 16 апр — ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостанавливает свою работу в Судане после гибели трех сотрудников.
"Мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане", — сообщила в воскресенье директор организации Синди Маккейн.
По ее словам, ВПП требуется время, чтобы проанализировать текущую ситуацию с безопасностью.
Маккейн подчеркнула, что организация не может оказывать помощь суданскому народу в условиях, когда безопасность команд и партнеров ВПП не гарантирована. Она также призвала стороны конфликта заключить соглашение, которое поможет обеспечить безопасность гуманитарных служб и продолжить поставки в страну жизненно необходимой гуманитарной помощи.
В субботу 16 апреля в Судане произошли столкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией страны. Первые бои начались в столице, а затем охватили другие регионы.
Во время столкновений в Кабкабии погибли три работника Всемирной продовольственной программы ООН, еще двое пострадали. Кроме того, атакам подверглась и инфраструктура организации.
https://1prime.ru/world/20230416/840388478.html
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