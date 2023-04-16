МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделяет Украине 200 миллионов долларов на восстановление энергетики. Всемирная продовольственная программа ООН приостановила работу в Судане

Ранее Шмыгаль сообщал, что в ходе визита в Канаду подписал меморандум с американской корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по поддержке привлечения инвестиций.

"Соглашения со Всемирным банком, USAID и DFC (американская корпорация по финансированию международного развития – ред.). ВБ выделяет 200 миллионов долларов на восстановление энергетики, а DFC поможет в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики. Кроме того, компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства на 200 миллионов долларов", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.