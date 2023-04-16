НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр — ПРАЙМ. США стали крупнейшим торговым партнером Индии в 2022-2023 финансовом году, сообщило министерство торговли со ссылкой на предварительные данные. В США забили тревогу из-за России и Китая

По информации министерства, объем двусторонней торговли между Индией и США увеличился на 7,65% до 128,55 миллиарда долларов в 2022-2023 годах против 119,5 миллиарда долларов в 2021-2022 годах. При этом экспорт в США вырос на 2,81% до 78,31 миллиарда долларов в 2022–2023 годах по сравнению с 76,18 миллиарда долларов в 2021–2022 годах, а импорт вырос примерно на 16% до 50,24 миллиарда долларов.

Двусторонняя торговля Индии с Китаем в 2022–2023 годах сократилась примерно на 1,5% до 113,83 миллиарда долларов по сравнению с 115,42 миллиарда долларов в 2021–2022 годах. Экспорт в Китай упал примерно на 28% до 15,32 миллиарда долларов в 2022-2023 годах, а импорт вырос на 4,16% до 98,51 миллиарда долларов в прошлом финансовом году. Дефицит торгового баланса увеличился до 83,2 миллиарда долларов в последнем финансовом году по сравнению с 72,91 миллиарда долларов в 2021–2022 годах.

По данным министерства, Китай был главным торговым партнером Индии с 2013–2014 по 2017–2018 годы, а также в 2020–2021 годах. До Китая крупнейшим торговым партнером Индии были ОАЭ.