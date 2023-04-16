ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. США не видят конкурентов доллару в качестве мировой валюты, хотя и осознают риски от его применения в санкциях, сказала американский министр финансов Джанет Йеллен. Министры G7 обсудили "непредсказуемость" поставок газа из России

"Есть риск, когда мы используем финансовые санкции, которые привязаны к роли доллара… Со временем они могли бы подорвать гегемонию доллара", — сказал она в интервью телеканалу CNN.

Санкции, завязанные на роль доллара, необходимо, по словам Йеллен, применять "благоразумно" и только, когда у США есть поддержка союзников.

"То есть не только США, а коалиция партнеров, которые действуют сообща для введения этих санкций. Это очень эффективный инструмент", — сказала министр.

"Конечно, это провоцирует у Китая, России, Ирана желание найти альтернативу, но доллар используется как мировая валюта по причинам, заместить которые другим странам непросто… Мы не видим страны, которая бы имела такую базовую и институциональную инфраструктуру, которая бы позволила ее валюте взять на себя эту роль", — добавила она.