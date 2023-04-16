ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Меры, которые предприняли американские власти в ответ на банкротство Silicon Valley Bank, "стабилизировали" отток средств из банковской системы и в целом успокоили ситуацию, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. США стали крупнейшим торговым партнером Индии в текущем финансовом году

"Мы видим, что в результате этих действий отток средств из банковской системы стабилизировался и ситуация успокоилась. Мы, разумеется, продолжаем внимательно следить за происходящим", — сказала она в интервью телеканалу CNN.

Регуляторы штата Калифорния в марте закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после финансового кризиса 2008 года, и вторым по величине в истории. Крах связывают с ростом ключевой ставки, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов.

Йеллен отметила большую осторожность банков при выдаче кредитов и допустила, что подобные самоограничения могут в перспективе стать альтернативой повышению учетных ставок, которое проводит Федеральная резервная система в попытке снизить темпы инфляции.

"Но я пока не вижу ничего достаточно драматичного, что бы существенно повлияло на перспективы (американской экономики). Они, как мне кажется, по-прежнему заключаются в умеренном росте, сохранении сильного рынка труда и снижении инфляции", — сказал Йеллен.