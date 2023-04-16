БРАТИСЛАВА, 16 апр — ПРАЙМ. Лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал власти страны запретить ввоз зерна с Украины, политик разместил свой призыв в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook* (признана в РФ экстремистской). ЕС изучает решение Польши приостановить импорт сельхозпродукции из Украины

"Чапутова (президент Словакии — ред.) и Хегер (премьер-министр страны — ред.) ради Украины способны пожертвовать словацкими фермерами, они должны немедленно запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины", — написал Фицо.

По его словам, фермеры Словакии "уже давно кричат о помощи".

"Заверения Хегера, что у правительства все под контролем и украинские сельскохозяйственные продукты не угрожают нашим производителям и безопасности продуктов, надежны как вода в плетенной корзине", — написал Фицо.

В пятницу Словакия предложила запустить механизм в рамках Европейского союза, который мог бы помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что это предложение было поддержано Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией и Румынией.

Ранее министерство сельского хозяйства Словакии не рекомендовало ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности идет о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы, о проверке которой сообщалось ранее. Был также введен строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины.

В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ.

Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли сложившейся ситуацией.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

* Соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена