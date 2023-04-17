Глава ЕЦБ Лагард предупредила о последствиях дефолта США по госдолгу
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что администрация США не может допустить дефолт
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Если администрация США допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только Соединенные Штаты, но и весь мир, заявила в эфире канала CBS глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Она подчеркнула, что "просто не может поверить, чтобы они (власти США — прим. ред.) допустили такую большую, большую катастрофу из-за дефолта Соединенных Штатов Америки по своему долгу".
"Но если это произойдет, будут очень негативные последствия не только для этой страны, где пошатнулось бы доверие, но и для всего мира", — предупредила Лагард.
Чтобы избежать этих последствия, глава ЕЦБ призвала американские власти задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти "высшие интересы нации".
https://1prime.ru/world/20230417/840389618.html
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