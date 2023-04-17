МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Если администрация США допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только Соединенные Штаты, но и весь мир, заявила в эфире канала CBS глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Глава Минфина США высказалась о возможности дефолта страны

Она подчеркнула, что "просто не может поверить, чтобы они (власти США — прим. ред.) допустили такую большую, большую катастрофу из-за дефолта Соединенных Штатов Америки по своему долгу".

"Но если это произойдет, будут очень негативные последствия не только для этой страны, где пошатнулось бы доверие, но и для всего мира", — предупредила Лагард.

Чтобы избежать этих последствия, глава ЕЦБ призвала американские власти задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти "высшие интересы нации".