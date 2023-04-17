МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленные представители министерства финансов США в предстоящие две недели нанесут визиты в ряд стран Европы, включая Швейцарию и Австрию, Казахстан и Киргизию в рамках работы над пресечением путей обхода антироссийских санкций, сообщило министерство. Зеленский ввел санкции против 692 российских организаций и физлиц

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон 16-22 апреля посетит Цюрих и Берн, Милан, Вену и Берлин. Помощник министра финансов Элизабет Розенберг 23-28 апреля побывает в Астане, Алма-Ате и Бишкеке.

"Министерство финансов США предлагает четкое деловое решение: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку российской войне и лишиться доступа на самые важные рынки мира", — сказано в пресс-релизе, анонсирующем визиты.

Нельсон в Европе встретится с чиновниками, финансовыми институтами и другими компаниями, которые продолжают взаимодействие с РФ. Ранее он с той же целью ездил в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты.

В Центральной Азии Розенберг вместе с эмиссарами министерства торговли США, коллегами из ЕС и Великобритании проведет встречи с представителями местных правительственных и деловых кругов на тему соблюдения санкций и противодействия их обходу в торговле и связанных с нею финансовых расчетах.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".