МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Введение санкции против России в связи с конфликтом на Украине стало самым грандиозным просчетом Запада за всю историю, пишет American Thinker. Песков: попытки Запада "узаконить" заморозку российских активов обречены

В статье утверждается, что санкции не поставили экономику России на колени, как это предсказывалось, и что "Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза".

Ссылаясь на статистические данные, авторы материала отмечают, что, пока Запад будет бороться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, экономика России будет расти быстрее немецкой или британской, а со временем обгонит и прочие западные экономики, включая США.

Также в статье говорится, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив массовое производство обороной продукции, тогда как западные страны, активно поставляющие вооружения Украине, сегодня испытывают дефицит боеприпасов.

Авторы указывают и на рост дипломатического авторитет России. Западные государства, дискредитированные колониализмом прошлого и политикой настоящего, теряют влияние на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке, и эти регионы стремятся к сотрудничеству с более надежным партнером — Российской Федерацией. При этом издание особо выделило одну из ведущих ролей России в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.