American Thinker назвал санкции против России самым грандиозным просчетом в истории Запада
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Введение санкции против России в связи с конфликтом на Украине стало самым грандиозным просчетом Запада за всю историю, пишет American Thinker.
В статье утверждается, что санкции не поставили экономику России на колени, как это предсказывалось, и что "Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза".
Ссылаясь на статистические данные, авторы материала отмечают, что, пока Запад будет бороться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, экономика России будет расти быстрее немецкой или британской, а со временем обгонит и прочие западные экономики, включая США.
Также в статье говорится, что Россия преуспевает в военной сфере, наладив массовое производство обороной продукции, тогда как западные страны, активно поставляющие вооружения Украине, сегодня испытывают дефицит боеприпасов.
Авторы указывают и на рост дипломатического авторитет России. Западные государства, дискредитированные колониализмом прошлого и политикой настоящего, теряют влияние на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке, и эти регионы стремятся к сотрудничеству с более надежным партнером — Российской Федерацией. При этом издание особо выделило одну из ведущих ролей России в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.
https://1prime.ru/world/20230417/840389858.html