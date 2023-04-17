МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в Российской Федерации продолжили работу в стране, сообщила The Washington Post. Иностранные зернотрейдеры планируют продать активы в России

В статье приводятся данные Киевской школы экономики, согласно которым, из 468 иностранных предприятий, объявивших о скором уходе из России, в действительности покинули российский рынок лишь 211. Также авторы материала со ссылкой на данные исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена указали, что к ноябрю 2022 года реализовать свои планы по уходу из России, о которых заявляли ранее, смогли менее девяти процентов западных компаний, имеющих "дочек" в России.

Вместе с тем некоторые организации, собиравшиеся продать свои активы в России, не сделали этого из-за того, что не смогли найти покупателей или продолжают попытки снизить стоимость ухода с российского рынка.

"Некоторые компании даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли", — отмечает издание.