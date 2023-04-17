МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Главы МИД Японии и Италии Ёсимаса Хаяси и Антонио Таяни на полях министерской встречи G7 на японском курорте Каруидзава обсудили вопросы двусторонних отношений, совместное создание истребителя нового поколения и копродукцию фильмов, сообщило внешнеполитическое ведомство Японии. Министры G7 обсудили "непредсказуемость" поставок газа из России

"Министр Хаяси, коснувшись совместной разработки истребителя следующего поколения, выразил надежду на продвижение сотрудничества в области безопасности. Главы МИД пришли к единому мнению о дальнейшем сотрудничестве для подписания соглашения о совместном создании фильмов. Министр Хаяси вновь обратился с призывом к сотрудничеству в деле скорейшей отмены ограничений на поставку в ЕС японских продуктов", — говорится в сообщении МИД.

В декабре правительства Японии, Великобритании и Италии договорились о запуске Программы глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии — Eurofighter Typhoon. В марте в Токио состоялась первая встреча министров иностранных дел трех стран.

Как ожидается, Япония, Великобритания и Италия в 2023 году должны начать разработку базовой платформы концепта, а в 2024 – к непосредственной разработке истребителя. Ранее сообщалось, что основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.