МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Главы МИД стран G7 в ходе первой сессии встречи в Каруидзаве, которая была посвящена проблемам Индо-Тихоокеанского региона, подчеркнули важность сотрудничества с Индией и странами АСЕАН, а также договорились сделать дискуссии по проблемам этого региона регулярными в рамках G7, сообщил МИД Японии по итогам сессии. Страны G7 намерены сократить выбросы CO2 от автомобилей к 2035 году

"(Главы МИД G7) подчеркнули важность сотрудничества G7 с Индией, а также пришли к единому мнению об усилении вовлеченности в дела Индо-Тихоокеанского региона, включая АСЕАН и государства островов Тихого океана и договорились об укреплении сотрудничества, сделав дискуссии по вопросам Индо-Тихоокеанского региона регулярными в рамках G7", — говорится в документе МИД.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отметил важность укрепления сотрудничества "семерки" со странами АСЕАН на долгосрочной основе. Страны группы договорились об укреплении взаимодействия с АСЕАН.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Встреча глав МИД группы началась в воскресенье на японском курорте Каруидзава в Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.