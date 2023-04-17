МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом продлил до 1 января 2025 года нулевую пошлину на импорт цемента высоких марок, а также "обнулил" ставку на ввоз еще шести групп строительных материалов, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. Золотовалютные резервы Узбекистана снизились с начала года на процент

Нулевая пошлина на ввоз цемента в Узбекистане действует с 1 апреля 2021 года.

В соответствии с документом, в новый перечень помимо цемента (код ТН ВЭД 2523) вошли лесоматериалы (4407 19 98 00), ДСП (4410 11 10 00, 4411 13 90 00), фанера (4412 39 00 00), опалубка для бетонирования (4418 80 00 00), базальтовые покрытия (6806 10 00 08), термические и полированные стекла (7005 29 25 00, 7005 29 35 00, 7005 29 80 00).

На минувшей неделе Мирзиеев анонсировал введение нулевых пошлин на ряд стройматериалов, что позволит снизить стоимость возводимого жилья в Узбекистане. По его словам, продление льготы по таможенной пошлине на цемент высокой марки позволит снизить себестоимость строительства жилья на 5%.